الان تتابع الإمارات تعرض فيديو لاعتراف الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز بقضية التجسس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابو ظبي -الخليج 365: عرضت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين فيديو لاعتراف الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز في قضية التجسس. حيث اعترف الأكاديمي هيدجز بأنه كان يتقصى المعلومات عن الأسلحة التي تشتريها الإمارات.

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