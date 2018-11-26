الان تتابع المعارضة السورية: ميليشيات إيران وراء هجوم حلب الكيماوي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:

اتهم رئيس هيئة التفاوض للمعارضة السورية نصر الحريري، الميليشيات الإيرانية، بالوقوف وراء الهجوم الكيماوي على حلب، والسعي لإجهاض اتفاق “سوتشي” حول إدلب.

ونقل موقع “العربية نت”، اليوم الإثنين، عن الحريري القول إن اتفاق سوتشي لم يرق يوماً للنظام السوري، ولعل التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولي النظام وروسيا، والتي زعمت أن فصائل في المعارضة تعد لعمليات قصف بالكيماوي لأكبر دليل على ما كان يخطط له النظام.

كانت وزارة الخارجية بالحكومة السورية اتهمت بعض الدول بتسهيل وصول المواد الكيماوية للمسلحين.

وتعرضت مدينة حلب يوم السبت، لقصف بقذائف مدفعية قالت الحكومة السورية إنها تحتوي على غازات سامة، ما أدى لإصابة أكثر من مئة شخص.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن طائراتها الحربية قصفت مسلحين في إدلب، حملتهم مسؤولية الهجوم بغاز الكلور على مدينة حلب ليل السبت.