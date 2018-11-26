الان تتابع قوات الشرعية تقترب بشكل كبير من قبر الهالك حسين الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

أكد قائد عسكري يمني، تقدم قوات الشرعية في صعدة، مقتربة نحو مديرية حيدان، التي تعد منبع الفكر الطائفي لميليشيا الحوثي الإيرانية، إذ وصلت وحدات الشرعية إلى مناطق الجارية، وجبل الصبان، وسوق الخميس.

وقال العقيد في الجيش اليمني يحيى أبوحاتم إن قوات الشرعية اقتربت بشكل كبير من قبر الهالك حسين الحوثي في منطقة مران، وتفصلنا عنه 3 كيلومترات فقط.

وتعتبر مديرية الظاهر ذات أهمية، لأنها الطريق الرابط بين حجة وصعدة، ومران، وشدى، ورازح.

وأوضح المسؤول العسكري اليمني، أن مديرية هي المنطقة التي انطلق منها الفكر الضلالي، وتمثل للحوثيين رمزية دينية عقائدية، ويحلمون بتحويلها إلى قم، أخرى لوجود قبر الهالك حسين الحوثي فيها.