غداً.. استجواب رئيس الوزراء الكويتي بمجلس الأمة

يستجوب مجلس الأمة الكويتى غداً الثلاثاء فى جلسته غيرالعادية والمقررعقدها علي مدار يومين رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. وكان النائب شعيب المويزري قد تقدم في وقت سابق باستجواب لرئيس مجلس الأمة الكویتي مرزوق علي الغانم تضمن محور واحد هو "فشل وزارات الدولة في ادارة الكوارث ومواجهة الازمات". وأعلن "الغانم" فى الثانى عشر من الشھر الجاري أن طلب الاستجواب سیدرج على جدول أعمال جلسة 27 نوفمبر الجاري الموافق غدا الثلاثاء، حيث يعد من ابرز البنود المدرجة علي جدول اعمال وفقا لما أعلنته جريدة "الأن " الكويتية.



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