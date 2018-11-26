الأحواز يُطالبون بالاستقلال عن إيران

طالب الأحواز العرب، اليوم الإثنين، بتحقيق حلم الدولة المستقلة عن إيران، وذلك في المؤتمر المنعقد في الدنمارك خلال هذه الفترة.

وسلط المؤتمر السنوي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، الذي عقد في الدنمارك على مدى اليومين الماضيين، الأضواء على قضية عرب إيران بشكل لافت؛ بسبب الحضور الكبير من قبل أنصار القضية الأحوازية من أبنائها أو من المتضامنين والمؤيدين لمطالبهم من مختلف الدول.

ووسط متابعة لافتة للمؤتمر، وإجراءات أمنية مكثفة فرضتها السلطات الدنماركية، لضمان أمن المشاركين من محاولات استهداف إيرانية لهم، أعلن رئيس حركة النضال الأحوازي، حبيب جبر، انطلاق المؤتمر، في خطوة تشكل تحديًا لطهران وانتصارًا للحركة ونشاطها.

