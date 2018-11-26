إصابة 634 جراء زلزال ضرب غرب إيران

أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة كرمانشاه بغرب إيران محمد رضا مرادي، اليوم الاثنين، إصابة 634 شخصًا جراء زلزال ضرب المحافظة بقوة 6.4 على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مرادي قوله إن الزلزال الذي بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر لم يتسبب في سقوط قتلى.

وضرب الزلزال أمس الأحد، محافظات كردستان “إيران”، وكرمانشاه وإيلام غرب وشمال غرب البلاد، فيما شعر سكان العاصمة به، كما شعر به سكان محافظات أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وخوزستان وهمدان، الواقعة غرب البلاد.​

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