شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تبحث عددا من طلبات الإحاطة بشأن رفع سعر توريد قصب السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، عدد من طلبات الإحاطة بشأن المطالبة بإعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر، نظراً لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وأخر حول عدم حصول مصنعي سكر نجع حمادي ودشنا على بدل نقل (النولون) أسوة بباقي المصانع.

ومن طلبات الإحاطة التى تناقشها اللجنة خلال اجتماعها اليوم، طلب بشأن تضرر الجمعيات الزراعية بنصر النوبة، أسوان من ارتفاع احتساب نسبة الشوائب بمحصول قصب السكر، مما يحمل الزراع بخسائر مالية بدعوى ارتفاع نسبة الشوائب، فضلا عن تضررهم من توقف نشاط شركة الميكنة الزراعية، وطلب بشأن المطالبة بزيادة سعر النولون لمحصول القصب تماشيًا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها مناقشة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين المقدم من الحكومة، وعدد من النواب بمجلس النواب.