شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة البرلمان" تناقش عدد من طلبات الإحاطة بشأن إحلال وتجديد مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، عددا من طلبات الإحاطة، أبرزها طلب بشأن إهدار المال العام وحرمان 8 آلاف شاب وفتاة من التمتع بحقوقهم لعدم إنهاء إجراءات تراخيص مدرج بمركز شباب قرية التمد الحجر بالسنبلاوين محافظة الدقهلية.

كما تناقش طلب بشأن الانتهاء من إقامة ملعب شباب قرية قونة مركز قلين محافظة كفر الشيخ، بالإضافة لطلب لتوفير التجهيزات اللازمة بمركز شباب قرية البرارة – مركز نجع حمادي – محافظة قنا، عدم استكمال الملاعب بقرى دير البرشا ودير أبو حنش ونواي مركز ملوي محافظة المنيا، ومماطلة وزارة الشباب والرياضة في أداء دورها وعدم استكمال تنجيل وإنارة أربع ملاعب بمراكز شباب.

وتنظر فى طلب الإحاطة الخاص بتأخر وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ الموافقة على استبدال مباني مراكز الشباب القديمة والملغاة لعدم وجود ملاعب لممارسة النشاط عليها بمساحة لأكبر خارج الكتلة السكنية طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.