شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون "اتحاد الصناعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة اليوم مناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة الـمحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مقدم مِن النائب حمدى السيسى و(59) نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم(57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر.