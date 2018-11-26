كلودين عون روكز: العنف ضد المرأة ينجم عن ممارسات موروثة

أكد محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ خلال حفل إضاءة ​قلعة بعلبك​ باللون البرتقالي في إطار الحملة العالمية " 16 يوماً لمناهضة ​العنف​ ضد النساء والفتيات" أن "هذا اللقاء هو خطوة مهمة ضمن مشروع المحافظة الصديقة للأطفال الذي أطلقها منذ فترة بالتعاون مع ​اليونيسف​، وقضية زواج الأطفال التي لا تقل خطورة عن ​عمالة الأطفال​، هي قضية ملحة نظراً لآثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد".

وفي كلمة لها اشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ اللبنانية السيدة كلودين عون روكز إلى إن "المجتمع الذي يسمح بانتهاك حقوق الإنسان وُيتيح ممارسة العنف ضدّ فتياته ونسائه يكون مجتمعاً يعيق نفسه بنفسه، يعيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والفكري. فالعنف ضد المرأة والفتيات ينجم عن ممارساتٍ موروثةٍ من عصورِ ​الفقر​ والجهل التي كانت تعتبر فيها الفتاة أو المرأة عالة على أسرتها"، مضيفة:" لوضعِ حدٍ لهذه الممارسات، لا بد من وضع تشريعات تحول دون حصولها، ولا بدّ للدولة من اعتماد سياساتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ تكسر الدائرة المفرغة التي يمثلُها استمرار نهجِ اللامساواة بين الجنسين في إنتاجِ الفقر والتخلّف الفكري والثقافي".