الخارجية الروسية: حادث السفن الأوكرانية ببحر آزوف متعمد من كييف

اعتبرت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "حادث كيرتش كان استفزازا متعمدا من طرف كييف هدفه تشديد العقوبات ضد ​روسيا​".

هذا وأعلن مركز العلاقات العامة في جهاز ​الأمن​ الفدرالي الروسي يوم أمس احتجاز سفن البحرية الأوكرانية "بيرديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو"، التي خرقت الحدود مع روسيا الاتحادية، وتلقى ثلاثة جرحى من ​القوات​ المسلحة الأوكرانية المساعدة الطبية. ولا يوجد تهديد على حياتهم.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن الجانب الأوكراني يطالب روسيا بإعادة بحارة سفن البحرية الأوكرانية المحتجزين بسبب خرقهم حدود الدولة الروسية إلى وطنهم.

وأضافت "كما نطالب بتقديم مساعدة طبية عاجلة للجنود الجرحى، وضمان عودتهم الآمنة على الفور إلى وطنهم، وكذلك إعادة الممتلكات العسكرية المضبوطة وتعويض الجانب الأوكراني عن الخسائر التي لحقت به".

وناشدت وزارة الخارجية الأوكرانية حلفائها وشركائها لوقف روسيا "من خلال تطبيق عقوبات جديدة وقوية"، وكذلك تقديم المساعدة العسكرية ل​أوكرانيا​.