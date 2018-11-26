القناة الثانية الإسرائيلية: نتانياهو أوصى بتحسين العلاقات مع البحرين

أفادت القناة الثانية ال​إسرائيل​ية بأن "الرقابة الإسرائيلية رفعت القيود عن المعلومات التي أوصى بها رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ حول تحسين العلاقات مع ​البحرين​ بعد الجدل الدائرعن نيته زيارة البحرين قريبا"، مشيرةً إلى أن "نتانياهو يرغب بتطبيع العلاقات مع البحرين بشكل معلن وجاء ذلك بعد ساعات من زيارة رئيس تشاد إلى إسرائيل".

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