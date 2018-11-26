نصر الحريري: طهران تسعى إلى إنشاء كيان يوازي "حزب الله" بكوادر سورية

كشف رئيس "هيئة التفاوض" السورية المعارضة ​نصر الحريري​ عن "وجود مساع لتأسيس مكتب متخصص في رصد ومتابعة سلوك ​إيران​ وإنهاء وجودها في ​سوريا​"، معتبراً أن "الوجود الإيراني في سورية وفي ​الجنوب​ خاصة، غير مسبوق، فقد أنشأت إيران خلال الفترة الماضية، مواقع عسكرية عديدة، ومقرات ومراكز تدريب".

واعتبر الحريري أن "​طهران​ تسعى إلى إنشاء كيان يوازي "​حزب الله​"، بكوادر سورية لتنفيذ سياساتها الاستراتيجية في دول المنطقة والتعويض عن مغادرتها المفترضة للبلاد في وقت لاحق" ورأى أن "أي دور أو قرار أو محاولة لتقليم أظافر إيران أو إضعافها عسكريا أو أمنيا أو سياسيا أو اقتصاديا سيكون له التأثير الإيجابي في الملف السوري، ولكن هذه الإجراءات وحدها غير كافية".

ودعا الحريري إلى "إطلاق خطة إقليمية لمواجهة إيران وتكثيف الأدوات الدولية من أجل وضع حد لنفوذها"، مشددا على أن "طهران جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل للقضية السورية".