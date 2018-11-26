ظريف ينتقد صمت الغرب ازاء الهجوم الكيميائي للارهابيين على حلب

انتقد وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ "صمت الغرب ازاء الهجوم الكيميائي للارهابيين على ​مدينة حلب​ شمال ​سوريا​"، مؤكدا ان "نهج الغرب يقوم على عدم ادانة استخدام حليفه للسلاح الكيميائي". وسأل: "اين الغرب لدين الهجوم الكيميائي على حلب؟ ان نهج الغرب يقوم على ادانة الهجمات الكيمياوية عندما تتهم المزاعم عدوه باستخدامه لاعندما يستخدمه حلفائه "، مشيراً إلى انه "عندما استخدم صدام ​السلاح الكيميائي​ ضد ايران اغمض الغرب عينيه ازاء هذه القضية ولكن عندما تحول صدام الى عدو للغرب اشعل حربا من اجل ​القضاء​ على هذا السلاح".

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