السيسي يفتتح اليوم المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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