وزير الخارجية الألماني يجري محادثات سياسية في إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد - (د ب أ):

يلتقي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين في مدريد نظيره الإسباني جوزيب بوريل لإجراء محادثات سياسية حول مستقبل الاتحاد الأوروبي في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد.

كما سيجري الوزيران محادثات حول تطوير الاتحاد النقدي وقضايا الهجرة والسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية.

وبجانب بوريل يلتقي الوزير الألماني رئيس مجلس الشيوخ الإسباني بيو جارسيا-إسكوديرو.

كما يتفقد ماس مدرسة مهنية إسبانية-ألمانية، ويجري مناقشات حول قضايا سياسية أوروبية مع طلاب جامعة كمبلوتنسي بمدريد.