بعد الأزمة الأخيرة.. 5 شروط أساسية لتصدير الكلاب والقطط خارج مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أثارت الشائعات التي تم تداولها الفترة الأخيرة، حول نية وزارة الزراعة تصدير الكلاب والقطط، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى العاملين في مجال حقوق الحيوان، بعدما ما تردد حول تصدير 4100 كلب وقطة نهاية الأسبوع الماضي.

الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نفى تمامًا تلك الأخبار والشائعات، قائلًا إن الوزارة ليست الجهة المنوط بها تصدير الكلاب أو القطط، خاصة أن الأمر تابع بالكامل للحجر الزراعي.

وأضاف عبدالدايم لـ"مصراوي"، أن أي شخص يرغب في السفر خارج مصر بصحبة كلاب أو قطط، يجب عليه أولًا الحصول على شهادة صحية من الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري.

وأشار إلى أن الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة، لم تعلن أو تنشر بيانًا واحدًا تؤكد فيه التصدير، مطالبًا وسائل الإعلام بالتأكد من الأخبار المتداولة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن لتصدير الكلاب والقطط 5 شروط أسياسة، هي:

1- الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن.

2- تحصين الحيوان ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

3- حصول الحيوان على جواز سفر خاص به.

4- شهادة صحية بعد أخذ عينة للتأكد من خلوه من الأمراض المشتركة خاصة مرض السعار.

5- إصدار موافقة أخرى من معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة.