حبس صاحب "معدية البحيرة" الغارقة وابنه 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - (مصراوي):

قرر المستشار أحمد عادل، مدير نيابة كوم حمادة، بإشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، اليوم، حبس "قطب م. ج."، صاحب "معدية البحيرة" التي غرقت أمام قرية كوم شريك، ونجله "عمران ق. م."، 27 سنة، مراكبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلب مدير النيابة، تحرير المباحث حول الواقعة، والاستعلام من إدارة النقل النهري عن صلاحية الرخصة رقم 119 باسم ورثة مهدي جودة عما إذا كانت صالحة من عدمه.

ولقي 5 عمال من قرية بشتامي بمحافظة المنوفية، مصرعهم غرقًا أمس الأحد، وتم إنقاذ 17 آخرين، بحادث انقلاب مركب يستخدم في نقل الركاب بمجرى نهر النيل بين محافظتي البحيرة والمنوفية.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، بتلقي بلاغ من الأهالي بغرق مركب يستخدم في نقل الركاب بمجرى نهر النيل فرع رشيد ما بين قريتي كوم شريك بدائرة المركز، وبشتامي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه في أثناء عبور المعدية لنقل الركاب والمسماة "المهدي"، ترخيص صادر من الإدارة العامة للنقل النهري "إدارة دمنهور"، يبدأ من 13 أبريل 2017، وينتهي في 12 أبريل 2019، مصرح له بنقل عدد 8 ركاب فقط، قيادة "عمران ق م ج"، 27 سنة، مراكبي ومقيم قرية كوم شريك بدائرة المركز، يستقله 22 راكبًا من أهالي قرية بشتامي، مركز الشهداء، بمحافظة المنوفية، في طريقه من شاطئ القرية المُشار إليها إلى شاطئ قرية كوم شريك، بدائرة المركز، وبمنتصف المسافة بالمجرى المائي، غمرت المياه المركب المُشار إليه؛ بسبب حمولته الزائدة من الركاب، ما أدى لغرقه وسقوط مستقليه بالمياه.​