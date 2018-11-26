شاشات عرض في حدائق بورسعيد لإبراز إنجازات المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، إنه سيتم تزويد جميع الحدائق بشاشات عرض كبيرة أسوة بالموجودة بحديقة الشهداء.
وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، إلى أنه سيتم ربط هذه الشاشات بالإذاعة المحلية والصفحة الرسمية للمحافظة، لعرض المشروعات الجاري العمل في مختلف المجالات علاوة على الجانب الترفيهي بعرض أفلام الكرتون للأطفال، وبعض الأفلام التسجيلية.
وأكد محافظ بورسعيد أن مبادرة "حدائق بلا أسوار" التي بدأتها المحافظة ولاقت ترحيبًا كبيرًا من المواطنين، ستشهد تطورًا نوعيًا جديدًا في الفترة المقبلة.
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