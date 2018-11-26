محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
وجه ضباط مباحث التموين في الجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.
وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 71 قضية متنوعة، أبرزها 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و11 مخبزا مخالفا، و14 منشأة بدون ترخيص.
كما تم ضبط قضية تجميع واستيلاء دقيق بلدي مدعم بإجمالي 8 أطنان و490 كجم، فضلًا عن تحرر 12 محضرًا بيع بأزيد من السعر الرسمي.
وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
شكرا لقرائتكم خبر عن مباحث التموين تحبط تهريب 8 أطنان دقيق مدعم في الجيزة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .