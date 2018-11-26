القبض على 15 مشتبها بهم وهارب من المؤبد في شارع فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين بشارع فيصل.

وشارك في الحملة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومرور الجيزة، وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق، والحماية المدنية، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 15 مشتبها بهم وهارب من حكم بالسجن المؤبد.

وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق، تحت إشراف اللواء حسن الدماطي تم رفع عشرات الكراسي والاستاندات الحديدية، و8 حالات سح تراخيص و18 مخالفة نموذج 125 و6 تصالح فوري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.