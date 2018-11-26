حدث في مثل هذا اليوم November 26, 2018

أحداث سياسية وعامة 1382 - السلطان برقوق بن أنس يتولى الحكم في مصر، وهو مؤسس دولة المماليك الثانية. 1778 - القبطان جيمس كوك يصبح أول أوروبي يزور جزيرة ماوي، ثاني أكبر جزر هاواي. 1830 - القوات الفرنسية تفشل في اقتحام مدينة البليدة الجزائرية بسبب مقاومة السكان. 1941 - القوات اليابانية بقياده الأميرال شوشي ناجومو تتوجه مع الأسطول الياباني تجاه بيرل هاربر. 1950 - قوات الجيش الصيني تدخل كوريا الشمالية لمساندتها ضد تحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وذلك أثناء الحرب الكورية، وساهم هذا التدخل في تعديل موزاين القوى. 1962 - أحمد بن بلة يشكل أول حكومة في الجزائر بعد الاستقلال. 1973 - موريتانيا تصبح عضوًا في جامعة الدول العربية. 2003 - الكونكورد تحلق برحلتها الأخيرة في مدينة برستل. 2011 - إطلاق مختبر علوم المريخ مع عربة كيوريوسيتي روفر. 2017 - السُلطات الإندونيسيَّة تُعلن حالة الطوارئ في جزيرة بالي وتأمر بإجلاء 100,000 نسمة من مُحيط بُركان جبل آغونغ الذي بدأ بالاشتعال والثوران. مواليد 1607 - جون هارفارد، رجل دين إنجليزي وكبير مؤسسي جامعة هارفارد. 1857 - فرديناند دو سوسور، عالم سويسري في علم اللغويات. 1876 - ويليس كارير، مهندس ومخترع أمريكي. 1885 - هاينريش برونينغ، مستشار ألمانيا. 1894 - نوربرت فينر، عالم رياضيات أمريكي. 1898 - كارل تزيغلر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1963. 1931 - أدولفو بريز إيسكيبل، فنان أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1980. 1943 - مارلين روبنسون، روائية أمريكية. 1953 - بوسي، ممثلة مصرية. وفيات 399 - سيرغيوس. 829 – ابن أعين المصري، فقيه مالكي. 1504 - الملكة إيزابيلا الأولى، ملكة قشتالة وليون وصقلية. 1829 - توماس باك ريد، سياسي ومحامي أمريكي. 1836 - جون لودون، مهندس اسكتلندي. 1851 - جان دو، عسكري وسياسي فرنسي. 1855 - آدم ميتسكيفيتش، شاعر وطني بولندي. 1857 - جوزيف فرايهر، كاتب ألماني. 1952 - سفين هيدين، ستكشف ومصور وجيولوجي سويدي. 1981 - ماكس إيوي، لاعب شطرنج محترف وعالم رياضيات ومؤلف هولندي. 1988 - توفيق الدقن، ممثل مصري. 2011 - عامر منيب، مغني مصري. 2012 - جوزيف موراي، جراح تجميل أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990. 2014 - صباح، فنانة لبنانية.

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