إحباط مخطط إجرامي لخلية مكونة من (30) متفلتاً

أحبطت شرطة محلية جبل أولياء مخططاً لعصابة متفلتة وداهمت الشرطة وكر العصابة أثناء أجتماع عقدته العصابة بشأن تكثيف عملياتها الإجرامية جنوب الخرطوم وإستهداف مواقع بعينها .

ونقلت مصادر مطلعة أن الشرطة أوقفت (30) متفلتاً ينتمون لعصابتين متفلتين تخصصتا في نهب المواطنين بإستخدام الأسلحة البيضاء كالسواطير والسكاكين وغيرها من الأسلحة الحادة، وحسب مصادر فأن معلومات توافرت لدى الشرطة محلية جبل أولياء تفيد أن عصابة إجرامية تخطط لتنفيذ هجمات مسلحة ضد مواطنين بأطراف المحلية وبإستهداف مخططات سكنية ضد المواطنين بإستهداف مخططات سكنية راقية جنوبي الخرطوم .

وفور البلاغ تحركت قوة الشرطة الى موقع الحادث وداهمت وكراً ضبطت بداخله المتهمين الذين اتضح أنهم عصابتان مختلفتان اتحدتا وأقامتا اجتماعاً بغرض تكثيف نشاطهما وإستهداف أحياء بعينها وتغيير إنماط وأساليب ارتكابهما لجرائهما .

وذكر بحسب صحيفة الإنتباهة أن العصابتين من أخطر العصابات التي تنتشر جنوب الخرطوم وتروع المواطنين ودونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد 77/69/118 ق ج وسيتم تقديمهم للمحاكمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)