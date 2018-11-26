إصابة شرطي وزعيم عصابة إتجار بالبشر في كمين بشارع الستين

أصيب شرطي وزعيم عصابة للإتجار بالبشر إصابات بالغة إثر كمين نصبته الشرطة لعصابة تخصصت في خطف وإحتجاز المهاجرين، ووقع الحادث بشارع الستين بالخرطم في ساعة متأخرة من ليلة الأحد .

ونقلت مصادر أن زعيم العصابة حينما أطبقت عليه الشرطة وشرعت في القبض عليه حاول دهس قوة الشرطة بعربة لاندكروزر كان يقودها ما أدى لإصابة شرطي أصابة بالغة وسقوطه أرضاً ونجاة شرطيين أخرين كانا بنفس الموقع، وحاول المتهم دهسهم مرة أخرى ما حدا بالشرطي المصاب لإطلاق رصاصة من مسدسه صوب إطارات العربة لتعطيلها إلا أن الرصاصة طاشت وإستقرت في أسفل صدر المتهم .

وبعدها تمكنت الشرطة من القبض على (2) من المتهمين أخرين من أعضاء عصابة تجار بالبشر وتسلمت الشرطة مبالغ فديات كانوا بصدد استلامها من أحد الضحايا ، وبحسب صحيفة الإنتباهة نقل الشرطي المصاب الى مستشفى الرباط لتلقي العلاج فيما أسعف زعيم العصابة للمستشفى وأجريت له عملية مستعجلة وإستخراج الطلق الناري وحالته مستقرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)