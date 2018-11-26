أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين الموافق 26 نوفمبر 2018م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الجوهرة الرياضية: * (الزعفوري): نخطط لحسم الترشح الأفريقي من أمدرمان * (التونسي) يجري تعديلات واسعة على (الخيارات الاستراتيجية).. (فارس) و(السموأل) يعودان للدفاع.. و(مبومبو) يعزز الهجوم * الهلال يفرض السرية على (المناورة الرئيسية).. (الزنزباري) يحظر تصريحات (اللاعبين).. ورئيس البعثة يتحدى: جئنا للانتصار * المريخ يتحدى (الاتحاد) ويحجز لـ(رحلة يوغندا) مطلع ديسمبر.. (الاتحاد) يجيز الدرجة الوسيطة بـ(14) نادياً.. و(حميدتي) يؤكد: خلافاتي مع (شداد) للمصلحة العامة صحيفة قوون: * هلال السودان يرفع التمام لجيش زنزبار * الزعفوري يختار 24 محارباً للمهمة الأفريقية.. ونزار وشيبوب وإدريسا يشعلون الحصة الرئيسية * الاتحاد يجيز الدرجة الوسيطة.. يمدد عقد الملاعب لثلاث سنوات وتصريحات مثيرة لحميدتي حول خلافه مع شداد * المريخ يستعيد المصابين قبل مواجهة الأوغندي * (50) ألف مشجع ينتظرون الأحمر في الجزائر.. واللجنة القانونية تلغي إجراءات انتخابات اتحاد الخرطوم صحيفة الصدى: * الإصابات تحاصر المريخ.. الجس ينضم للقائمة.. وعودة قوية لسومانا * سيف تيري ينفي تمرده على الأحمر.. والزلفاني يجذر اللاعبين من خطورة الأوغندي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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