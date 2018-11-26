القبض على شرطي مرور مزيف بالزي الرسمي ببحري يمارس العمل

على إثر تجوال بعض أفراد الشرطة الأمنية مكتب 17 ببحري شاهدوا رجل مرور يقوم بتوبيخ سائق دخل في الطريق المعاكس وبحكم خبراتهم المكتبة شكوا في طريقة مشيته العسكرية بحكم إلتصاقهم بالعمل الشرطي ليقومو بمطالبته بإبراز بطاقته العسكرية على الرغم من وجود العديد من أفراد الشرطة بموقف الحاج يوسف.

وبخبراتهم المكتسبة وكان إشتباههم في محله ليتضح بأن رجل مرور بكامل هندامه وعلاماته بحسب صحيفة الدار ولكنه مزيف ليتم إقتياده إلى مباني الأمنية وإطلاع الرئيس المباشر على المكتب بالتفاصيل والتحري معه على الرغم من توسلاته بعد فوات الأوان ليدون في مواجهته بلاغ تحت المادة 93 إنتحال الشخصية وإيداعه حراسة الأوسط لحين تقديمه للمحاكمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)