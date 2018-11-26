DNA يثبت نسب طفل لمتهم والمحكمة تدينه بالمؤبد

اثبت تقرير معملي صادر من الأدلة الجنائية نسب طفل لمتهم يبلغ من العمر 18 عاماً يواجه تهمة إغتصاب طفلة قاصر ببحري أدى الفعل لحملها سفاحاً الأمر الذي دعاه لإنكار الطفل ليتم أخذ عينة من الطفل والمتهم التي جاءت نتيجتها من خلال الحمض النووي أن الوليد ابنه عليه

من خلال إفادات الطفلة والتقارير الطبية أصدرت محكمة الأسرة والطفل ببحري التي يترأسها القاضي عارف محي الدين عقوبة السجن المؤبد لثبوت البينة والإدانة بالمادة 45 ب من قانون الطفل لسنة 2010 فيما قررت المحكمة، بحسب صحيفة الدار أن يدفع المدان مبلغ 8 ألف

جنيه منها 5 للمجني عليها كتعويض و 3 ألف جنيه لصالح حكومة السودان وبحسب التفاصيل التي كشفها والد الطفلة بإغتصاب ابنته وحملت منه ليتم إخضاعه للتحريات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)