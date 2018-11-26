تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
صحيفة الأخبار
* علي الحاج: على الوطني أن لا يعتقد أننا دراويش ولا نعرف حيلة
* إحباط 200 محاولة اختراق لمواقع حكومية يومياً
صحيفة آخر لحظة
* طلب إعلان لـ(الخضر) ووزراء سابقين للمثول أمام محكمة الفساد
* اتفاق سوداني مصري على تشكيل قوات مشتركة
* السعودية: مشروعات استثمارية كبرى في السودان
صحيفة الوفاق
* المضاربات بالسمسم.. إضرار بالصادر وعودة مافيا السماسرة
صحيفة التيار
*التيار تتحصل على معلومات خطيرة حول السودانيين المختطفين بليبيا
* مدير الإتصالات: لم نتفق مع المركزي على تحديد (50) جنيهاً كسقف لتحويل الرصيد
* ودمدني .. ضبط ترامادول بالميناء الجاف
* محكمة الفساد توجه تهمة تبديد الأموال لمدير مياه الخرطوم الأسبق
صحيفة الصيحة
* الطيب مصطفى يدعو علي الحاج للتأسي بشيخه الترابي
* في خطوة مفاجئة .. الرئيس التشادي يصل إسرائيل ويبحث التعاون والتطبيع
صحيفة السوداني
* السودان ومصر يتفقان على تشكيل قوات مشتركة لمكافحة الإرهاب
* الشركات تفرج عن الأدوية بعد توقف لشهرين عن البيع
* طبيب أسنان يكشف معلومات مثيرة في قضية زوجة مهدي الشريف ..
* ضبط (3) موظفين متلبسين بإستلام رشوة داخل كافتيريا
صحيفة الإنتباهة
* مواجهة مثيرة بين الشرطة وزعيم اتجار بالبشر في العاصمة
* مركز أمن المعلومات: (أي شيء في الهواء مرصود) ..
* طلب لإستدعاء الخضر للشهادة بمحكمة الفساد
صحيفة المجهر
* إدريس ديبي يصل تل أبيب .. ورئيس الوزراء إسرائيل يرغب في زيارة الخرطوم
* السودان ومصر يتفقان على إنشاء قوات مشتركة وإقامة دوريات على الحدود
صحيفة الدار
* طبيب أسنان يفجر مفاجآت في محاكمة المتهمة بقتل آمنة الشريف
* القبض على شرطي مرور مزيف بالزي الرسمي يمارس العمل
* فحص يثبت نسب طفلة لأبيها والمحكمة تدينه بالمؤبد
* الإعتداء على شاب إلتقط صورة لفتاة في مناسبة زواج
* الطبيب الشرعي بإفادات مهمة في محاكمة المؤذن المتهم بإغتصاب طفلة
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 26 نوفمبر 2018م على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .