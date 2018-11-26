أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 26 نوفمبر 2018م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة الأخبار

* علي الحاج: على الوطني أن لا يعتقد أننا دراويش ولا نعرف حيلة

* إحباط 200 محاولة اختراق لمواقع حكومية يومياً

صحيفة آخر لحظة

* طلب إعلان لـ(الخضر) ووزراء سابقين للمثول أمام محكمة الفساد

* اتفاق سوداني مصري على تشكيل قوات مشتركة

* السعودية: مشروعات استثمارية كبرى في السودان

صحيفة الوفاق

* المضاربات بالسمسم.. إضرار بالصادر وعودة مافيا السماسرة

صحيفة التيار

*التيار تتحصل على معلومات خطيرة حول السودانيين المختطفين بليبيا

* مدير الإتصالات: لم نتفق مع المركزي على تحديد (50) جنيهاً كسقف لتحويل الرصيد

* ودمدني .. ضبط ترامادول بالميناء الجاف

* محكمة الفساد توجه تهمة تبديد الأموال لمدير مياه الخرطوم الأسبق

صحيفة الصيحة

* الطيب مصطفى يدعو علي الحاج للتأسي بشيخه الترابي

* في خطوة مفاجئة .. الرئيس التشادي يصل إسرائيل ويبحث التعاون والتطبيع

صحيفة السوداني

* السودان ومصر يتفقان على تشكيل قوات مشتركة لمكافحة الإرهاب

* الشركات تفرج عن الأدوية بعد توقف لشهرين عن البيع

* طبيب أسنان يكشف معلومات مثيرة في قضية زوجة مهدي الشريف ..

* ضبط (3) موظفين متلبسين بإستلام رشوة داخل كافتيريا

صحيفة الإنتباهة

* مواجهة مثيرة بين الشرطة وزعيم اتجار بالبشر في العاصمة

* مركز أمن المعلومات: (أي شيء في الهواء مرصود) ..

* طلب لإستدعاء الخضر للشهادة بمحكمة الفساد

صحيفة المجهر

* إدريس ديبي يصل تل أبيب .. ورئيس الوزراء إسرائيل يرغب في زيارة الخرطوم

* السودان ومصر يتفقان على إنشاء قوات مشتركة وإقامة دوريات على الحدود

صحيفة الدار

* طبيب أسنان يفجر مفاجآت في محاكمة المتهمة بقتل آمنة الشريف

* القبض على شرطي مرور مزيف بالزي الرسمي يمارس العمل

* فحص يثبت نسب طفلة لأبيها والمحكمة تدينه بالمؤبد

* الإعتداء على شاب إلتقط صورة لفتاة في مناسبة زواج

* الطبيب الشرعي بإفادات مهمة في محاكمة المؤذن المتهم بإغتصاب طفلة

الخرطوم (أخبار الخليج 365)