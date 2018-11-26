شرطة الاحتلال: اعتقالات القدس على خلفية العمل مع أمن السلطة

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلنت شرطة الاحتلال، أن حملة الاعتقالات التي نفذتها الليلة الماضية في القدس المحتلة وطالت 32 فلسطينيًا، تمت على خلفية عمل المعتقلين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، و"قيامهم بتصرفات تُلحق الضرر بالعرب الإسرائيليين وأمنهم الشخصي" على حد زعمها.

وأوضحت شرطة الاحتلال في بيان لها، صباح الإثنين، أن المعتقلين يحملون بطاقات هوية زرقاء، ويعملون في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، "وهذا يخالف القانون الإسرائيلي الذي يحظر التجنيد لصفوف القوات المسلحة التابعة للسلطة الفلسطينية"، مبينة أنها ستُحيل المعتقلين إلى "محكمة الصلح" للنظر في طلب تمديد توقيفهم.

وقال البيان، إن قوات الاحتلال ضبطت في منازل المعتقلين، مبالغ نقدية بقيمة عشرات آلاف الشواكل، بعضها بعملات أجنبية، إضافة لبطاقات عضوية في الشرطة الفلسطينية، وبزّات موحدة بأنواع مختلفة، وذخيرة، ومعدات عسكرية، وصور ومستندات أخرى.

وأضاف، "سنتعامل بشكل حازم دون هوادة ضد السكان والمواطنين الإسرائيليين الذين يعملون باسم السلطة الفلسطينية ومنظمات إرهابية أخرى، مما يشكل انتهاكًا للقانون، ومساسًا بسيادة دولة إسرائيل وأمنها".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر الإثنين، 32 فلسطينيًا من القدس، بعد اقتحام منازلهم في البلدة القديمة، وبيت حنينا، ومخيم شعفاط، وصور باهر، وواد الجوز، الطور، والعيساوية.