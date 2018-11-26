نتنياهو في البحرين قريبًا.. وعيونه على السودان

الخليج 365 | فريق التحرير

أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه ينوي زيارة دولٍ عربية وأخرى أفريقية، وذلك في الوقت الذي كان يستقبل فيه رئيس تشاد، في القدس المحتلة، مساء الأحد.

وأفادت القناة الثانية الإسرائيلية بأن الرقابة رفعت القيود عن توصية من نتنياهو بترتيب العلاقات الدبلوماسية مع البحرين وإخراجها إلى العلن، وذلك تأكيدًا لأنباء تم تداولها في الأسابيع الأخيرة عن مفاوضات متقدمة بين الطرفين في هذا الأطار، على أن يزور نتنياهو المنامة لإعلان هذه العلاقات رسميًا.

وتم الكشف عن هذه المعلومات بعد تصريحات لنتنياهو -خلال مؤتمر صحافي مع رئيس تشاد أمس- بأنه سيزور دولاً عربية قريبًا على غرار زيارته إلى سلطنة عمان، كما سيصل بالعلاقات الإسرائيلية إلى "قلب أفريقيا"، في حين قال التلفزيون الإسرائيلي إن إحدى هذه الدول ستكون السودان، إذ سيُحاول نتنياهو فتح إجوائها أمام طائرات "إلعال" الإسرائيلية، ما سيختصر المسافة كثيرًا في السفر من إسرائيل إلى البرازيل.

في الوقت ذاته، وجّهت البحرين دعوة لوزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين لزيارة المنامة في شهر نيسان/إبريل المقبل، للمشاركة في مؤتمر دولي سيستمر لثلاثة أيام.

وأفادت الإذاعة العبرية العامة -التي أوردت النبأ- بأن المؤتمر سيشهد مشاركة وزراء في دول عربية وإسلامية لا تُقيم علاقات مع إسرائيل.