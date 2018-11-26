ليبيا.. السراج يخلي معسكرات الجيش في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 نوفنبر 2018 10:04 صباحاً - أصدر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، تعليمات بإخلاء معسكرين تابعين لقوات الجيش في العاصمة طرابلس، ونقل تبعيتهما إلى جهات مدنية تابعة لحكومته التي تحظى بدعم من الأمم المتحدة.

وقال السراج الذي زار معسكر الجيش في طريق السواني بطرابلس، برفقة مسؤولين عسكريين وحكوميين، إنه أمر بإخلاء المعسكر خلال 72 ساعة وتسليمه والمقار العسكرية المقامة داخله لصندوق الإنماء، وانتقال الشرطة العسكرية إلى معسكر آخر.

ويأتي إجراء السراج بعد محاولة اغتيال تعرض لها مدير أمن العاصمة السابق، وعقب ساعات فقط من إشادة المبعوث الأممي، غسان سلامة، بتحسن الوضع الأمني فيها.

أصيب مدير أمن طرابلس السابق في ليبيا، العميد #صلاح_السموعي، الأحد، بجروح بليغة، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال، من قبل مجموعة مسلحة مجهولة، وذلك بعد أسبوعين من إقالته من منصبه.

ويأتي هذا الحادث، في الوقت الذي تواصل فيه #حكومة_الوفاق تنفيذ الترتيبات الأمنية، بهدف إرساء الأمن داخل العاصمة الليبية #طرابلس بقوات شرطة نظامية، وإنهاء دور الميليشيات المسلحة، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات بشأن فرص نجاح الخطة الأمنية ومحاولات إعادة الاستقرار إلى طرابلس.

المصدر: – قناة العربية