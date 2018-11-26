مقتل أربعة حاولوا التسلل إلى الأردن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 نوفنبر 2018 10:04 صباحاً - أعلن الجيش الأردني الأحد عن قيام حرس الحدود بقتل 4 أشخاص حاولوا التسلل إلى أراضي المملكة واعتقال اثنين آخرين. بالإضافة إلى إحباط محاولتي تهريب كميات من المخدرات .
وافاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ، أنه “تم إحباط عملية تسلل بعد مشاهدة 6 أشخاص حاولوا اجتياز الساتر الأردني حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك معهم، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة الآخرين وتحويلهم إلى الجهات المختصة”.
وكد المصدر لوكالة “فرانس برس”، “إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات الأحد حيث تم في العملية الأولى “مصادرة (362000) حبة كبتاغون و(50000) حبة ترامادول”، وفي العملية الثانية “ضبط (28) كف حشيش و(72000) حبة كبتاغون”.
المصدر فرانس برس
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