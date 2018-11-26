كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استئناف الملاحة في مضيق كيرتش أمام السفن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير العام لشركة "موانئ القرم" أليكسي فولكوف، اليوم الاثنين، أن حركة الملاحة في مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر أزوف، والتي توقفت يوم أمس الأحد لأسباب تتعلق بخرق من قبل القوات البحرية الأوكرانية للحدود الروسية، قد استؤنفت.

وقال فولكوف لوكالة "سبوتنيك": "الحركة في مضيق كيرتش أصبحت مفتوحة اليوم".

وجرى إغلاق الحركة مؤقتا، يوم أمس الأحد، أمام السفن المدنية لأسباب أمنية.

وكانت الدائرة الصحفية لإدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم، قد أفادت في وقت سابق، بعبور غير قانوني لثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية الحدود الدولية لروسيا، ودخولها منطقة المياه، المغلقة مؤقتا، في المياه الإقليمية الروسية، وعدم تجاوب هذه السفن مع المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها.