كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب مناطق قرب مضيق تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر مناطق قرب مضيق تايوان صباح اليوم الاثنين.

وذكر المركز الصينى لشبكات رصد الزلازل – فى بيان اليوم الاثنين - أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترا قرب مضيق تايوان، دون ورود أى أنباء حتى الآن حول حدوث خسائر بشرية أو مادية.

وقالت مجموعة نانشانج المحدودة الصينية للسكك الحديدية إنه تم تأجيل 40 رحلة قطار بسبب الزلزال الذى شعر به سكان المقاطعات شرقى الصين.