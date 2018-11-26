كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: الشرعية تستعد لتحرير "قم اليمنية" ورمز الطائفية الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد قائد عسكري يمني، تقدم قوات الشرعية في صعدة، مقتربة نحو مديرية حيدان، التي تعد منبع الفكر الطائفي لميليشيا الحوثي الإيرانية، إذ وصلت وحدات الشرعية إلى مناطق الجارية، وجبل الصبان، وسوق الخميس.
وقال العقيد في الجيش اليمني يحيى أبوحاتم، في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية، إن "قوات الشرعية اقتربت بشكل كبير من قبر الهالك حسين الحوثي في منطقة مران، وتفصلنا عنه 3 كيلومترات فقط".
وتعتبر مديرية الظاهر ذات أهمية، لأنها الطريق الرابط بين حجة وصعدة، ومران، وشدى، ورازح.
وأوضح المسؤول العسكري اليمني، أن مديرية هي المنطقة التي "انطلق منها الفكر الضلالي، وتمثل للحوثيين رمزية دينية عقائدية، ويحلمون بتحويلها إلى قم، أخرى لوجود قبر الهالك حسين الحوثي" فيها.
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