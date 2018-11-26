كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا تحضر اجتماعات لجنة "الإسكوا" في بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن دمشق تشارك الاثنين في اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في بيروت، بوفد رسمي عن وزارة النقل وھيئة التخطيط والتعاون الدولي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة النقل السورية، أن الموضوع الأهم الذي سيتم بحثه في بيروت ھو معايير السلامة المرورية على الطرق، وخاصة بعد إجراءات التقليل من الحوادث المروية التي اتخذتها وزارة النقل من تركيب إشارات مرورية وشاخصات دلالة.

وأضاف أنه من المقرر خلال المؤتمر مناقشة أنماط النقل والصراع الدولي على شبكات النقل وخاصة السكك الحديدية والنقل البحري.

والإسكوا لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة، تعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتأسست في أغسطس 1973 في بيروت.

وتهدف إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء، وتحقيق التكامل الإقليمي بين المنطقة العربية والمناطق الأخرى.