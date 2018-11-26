عمدة طنجة يرد على جدل تلوث المياه:”ماء البزبوز كنشرب منو ولم ألمس أي تغير” – فيديو

في ظل حديث ساكنة طنجة عن لمسهم لتغير في مذاق مياه الشرب، وسط إشاعات عن تسرب مياه الصرف الصحي إلى المياه الصالحة للشرب، نفى عمدة طنجة صحة الشائعات.
وقال العمدة البشير العبدلاوي في تصريح لـ”اليوم 24″ اليوم الأحد، إنه هو شخصيا لم يامس أي تغيير في ذوق مياه المدينة حيث قال “أنا كنشرب ماء البزبوز أنا وعائلتي ومالمستوش وماسمعتش شي واحد عمليا تكلم فهادشي”.
وأكد العبدلاوي أن الجماعة ستتابع الموضوع مع “أمانديس”، مضيفا “إذا كانو شي ناس كيديرو البلبلة خصهوم يتحملو مسؤوليتهم أما إذا كان أي خلل فسنقف عنده”.
واعتبر العبدلاوي أن الجماعة لا تملك معطيات دقيقة وتعتمد الآن على بلاغ الشركة الذي تنفي فيه هذه الأخيرة وجود أي تلوث.
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