مصر.. السيسي يبحث التمديد لنفسه

تتجه مصر إلى تعديل دستوري قد يُجرى في مارس المقبل، يسمح للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في السلطة، وعدم الالتزام بمبدأ الولايتين المنصوص عليه في دستور 2014.

وتدرس التعديلات المرتقبة في اجتماعات يترأسها محمود السيسي، ابن الرئيس والضابط في المخابرات العامة، وتتجه نحو رفع مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدل 4 حاليا، مع الإبقاء على مبدأ الولايتين، ما يعني إمكانية ترشح السيسي لولاية أخرى اعتمادا على الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء.

وتواجه رغبة السيسي هذه صعوبتان؛ الأولى تتعلق بالوضع في السعودية بسبب مقتل خاشقجي، والثانية صعود الديمقراطيين إلى الكونغرس، والذين لهم مواقف نقدية تجاه نظام السيسي في مصر.