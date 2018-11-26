مغاربة يتضامنون مع الشعوب ويفضحون ترامب في وقفة بالرباط!

قررت لجنة المتابعة للشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، تنظيم وقفة جماعية في الرباط، الخميس المقبل، تضامنا مع الشعوب، وذلك تزامنا مع اليوم الدولي للنضال ضد الإمبريالية، واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقررت الجمعية العامة للشعوب، أنه سيتم خلال الوقفة التظاهر ضد الإمبريالية عامة والأمريكية خاصة وحلفائها، وضد “الاحتلال والحروب الظالمة والحصار الاقتصادي ضد الشعوب، وسيادتهم وحقهم في تقرير المصير”.

وأضاف المصدر، أنه سيتم خلال ذلك اليوم العمل على “فضح دونالد ترامب ممثل الإمبريالية، ومواقفه الرجعية والعنصرية، وفضح الأدوار الاستعمارية والاستغلالية للمؤسسات المالية الدولية وللشركات المتعددة الاستيطان التي تمارس سيطرتها الاقتصادية بمختلف بقاع العالم وتنهب خيرات الشعوب، والتعبير عن التضامن مع كافة الشعوب المكافحة من أجل ترسيخ سيادتها وحقها في تقرير المصير السياسي والاقتصادي والثقافي”.

وستكون قضية تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني الحاضر الأول في التظاهرة بمناسبة اليوم الدولي للنضال ضد الإمبريالية.

وطالبت الجمعية، بإيقاف كل أشكال تطبيع علاقات المغرب السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والرياضية مع الكيان الصهيوني، مع التعجيل بإصدار قانون لتجريم التطبيع مع الصهاينة.