النقب: مصرع شخص في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص مصرعه (38 عاما) صباح اليوم، الإثنين، في حادث طرق وقع بين 5 سيارات بينهن 3 شاحنات، على شارع رقم 40 في منطقة النقب، جنوبي البلاد بين "كريات ملاخي" و"كريات غات".
كما أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بأنها بين المتوسطة والطفيفة، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين، وأحيلوا لاستكمال العلاج في مستشفى "برزيلاي"، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
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