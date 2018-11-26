كفر مندا: إصابة شابة سقطت من علو واعتقال زوجها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت شابة تبلغ من العمر 21 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطها من علو في بلدة كفر مندا، الليلة الماضية.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابة، ثم جرى نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا لاستكمال العلاج.
واعتقلت الشرطة زوج المصابة في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد خلفية الحادثة.
هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا اليوم، الإثنين، بطلب تمديد اعتقال الزوج على ذمة التحقيق.
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