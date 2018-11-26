سقوط مدوٍّ لفيلم "فانتاستيك بيستس" وتفوّق لأفلام الكرتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتلّ الفيلم الكرتونيّ الجديد "رالف بريكس ذا إنترنت"، المركز الأول في شبابيك التّذاكر الأميركية، في الأسبوع الأول لعرضه، بعد أن حقّق إيرادات بلغت 55.7 مليون دولار، ليطيح بهذا الرّقم بفيلم "فانتاستيك بيستس" من المركز الأول إلى الرّابع.

ويعتبر فيلم "رالف بريكس ذا إنترنت" من أفلام المغامرة والخيال التي تستهدف الأطفال والعائلة، وهو الجزء الثاني لفلم "ريك إت رالف".

فيلم الدراما الرياضي الجديد "كريد 2" في المركز الثاني محققًا إيرادات بلغت 35.3 مليون دولار، وهو من بطولة مايكل بي جوردن، وسيلفستر ستالوني، وتيسا طومسون ومن إخراج ستيفن كابيل جونيور.

ورغم تراجعه من المركز إلى المركز الثالث، حافظ فيلم الرّسوم المتحرّكة "ذا غرينتش" على تفوّقه على فيلم "بوهيميان رابسودي"، بعد أن حقّق الأول إيرادات بلغت 30.2 مليون دولار، ليتفوّق بها أيضًا على فيلم "وحوش رائعة".

إذ تراجع فيلم "فانتاستيك بيستس" أو "وحوش رائعة" إلى المركز الرّابع هبوطًا من المركز الأول، بعد أن بلغت إيراداته 29.7 مليون دولار، وهو من بطولة إيدي ريدماين وغود لو وجوني ديب وإخراج ديفيد ياتس.

كما تراجع الفيلم الدرامي ”غناء بوهيمي“، أو "بوهيميان رابسودي"، من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 13.9 مليون دولار، وهو من بطولة رامي مالك ولوسي بوينتن وبن هاردي ومن إخراج برايان سينجر.