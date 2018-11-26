ديمبلي يتخذ خطوة للرحيل عن برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، طلب من إدارة فريقه برشلونة الإسباني الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت صحيفة "سبورت"، نقلا عن موقع "جول دوت كوم" العالمي، أمس الأحد أن جناح منتخب فرنسا طلب من إدارة ناديه الحالي الرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة الذي سيقام في شهر كانون الثاني/يناير.

ووفقَا لما نشره موقع "جول دوت كوم" فإن لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق يعمل في الوقت الحالي على الرحيل من "البلوغرانا" بعدما تعرض لتيار من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إبعاده عن تشكيلة الفريق الأساسية في عدد من المباريات وعدم استدعائه إلى قائمة الفريق بمباريات أخرى.

وفي سياق متصل أكد المصدر نفسه أنه في حالة رحيل ديمبلي عن الفريق "الكاتالوني" فإن نادي باريس سان جيرمان سيكون أحد أبرز وأقرب وجهات اللاعب المقبلة، إذ سعت الإدارة الباريسية للتعاقد مع اللاعب عندما كان ما زال في صفوف بوروسيا دورتموند.

وأضاف موقع "جول دوت كوم" أن رحيل عثمان ديمبلي عن برشلونة قد يدخل في عملية عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق العاصمة الفرنسية، إلى برشلونة مرة أخرى.

الجدير بالذكر أنه قد انتشرت خلال الفترة الأخيرة عدة أنباء تفيد أن نجم منتخب "السيلساو" يرغب في العودة إلى برشلونة مرة أخرى، وعلى الرغم من هذا إلا إن هناك أنباء تُفيد أن عودة نيمار إلى برشلونة مستبعدة في الوقت الحالي.

يُذكر أن ديمبلي يعيش فترة عصيبة رفقة حامل لقب الدوري الإسباني، إذ ابتعد عن تشكيلة الفريق الأساسية في الكثير من المباريات، بالإضافة إلى استبعاده من قائمة الفريق التي شاركت في مباراة برشلونة التي خاضها أمام ريال بيتيس في الجولة الثانية عشرة من "الليغا".

وأكدت بعض الأنباء أن المشاكل التي يعيشها ديمبلي في الوقت الحالي تعود إلى عدم التزامه وغيابه عن أحد تمرينات الفريق دون الحصول على إذن.