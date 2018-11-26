هازارد: لن أنتقل إلى ريال مدريد بالميركاتو الشتوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، إيدين هازارد، أنه لن ينتقل إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر هازارد، في تصريحات لقناة "كانال بلس" الفرنسية "الآن أنا في تشيلسي، من المستحيل أن أغادر النادي في كانون الثاني/يناير".

وأضاف "من الممكن أن يحدث أي شيء في الصيف سيكون هناك عام في عقدي مع تشيلسي، وإذا لم أجدد سيكون كل احتمال ممكنًا، ومن الممكن أيضا أن أكمل مسيرتي حتى النهاية رفقة البلوز".

وتابع "إذا عدت للدوري الفرنسي سألعب مع فريق ليل، كما أنني في نهائي المونديال كنت مشجعًا لفرنسا أمام كرواتيا".

جدير بالذكر أن هازارد سبق أن أعلن عن حلمه بارتداء قميص ريال مدريد منذ أن كان طفلًا.