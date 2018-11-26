إيران: ارتفاع عدد المصابين جراء الزلزال إلى 632

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب غربيّ إيران، مساء أمس، الأحد، إلى 634، بحسب ما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي.

وبلغت قوّة الزلزال 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف التلفزيون الرسمي، اليوم، الإثنين، أن معظمهم خرجوا من مستشفيات بعد وقت قصير من دخولهم حيث عانوا من إصابات طفيفة.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

وضرب الزلزال غربيّ إيران بالقرب من حدودها مع العراق، وألحق أضرارا ببنايات وتسبب في حالة ذعر بين السكان الذين هرعوا للشوارع.

كان الزلزال قريبا من مدينة سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه، والتي كانت مركز زلزال العام الماضي أودى بحياة أكثر من 600 شخص ولا يزال بعض ضحاياه بلا مأوى.

بلغت قوة هذا الزلزال 7.3 درجة على مقياس ريختر، وتسبب أيضا في إصابة أكثر من تسعة آلاف شخص.

تقع إيران على خطوط صدع رئيسية، وتشهد زلزالا واحدا يوميا في المتوسط.