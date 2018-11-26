أفغانستان: مقتل 20 شرطيًا في هجوم لطالبان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل 20 شرطيا أفغانيا على الأقل في كمين نصبته حركة طالبان، أمس، الأحد، لقافلة شرطية بولاية فاراه غربي البلاد، وفقا لمسؤول.

وقال عضو مجلس الولاية، داد الله قانه، لوكالة "أسوشييتد برس" إن أربعة أفراد شرطة، بينهم نائب قائد شرطة الولاية، أصيبوا في الهجوم الذي وقع بعد ظهر الأحد قرب منطقة لاش وا جوياين.

وقال عضو المجلس، عبد الصمد صالحي، إن القافلة كانت في طريقها إلى لاش وا جوياين، وتقل قائد شرطة المنطقة المعيّن حديثا، عندما تعرضت للهجوم.

وأضاف قانه أن القائد الجديد قتل في الهجوم.

أعلنت طالبان، التي سيطرت في السنوات الماضية على ما يقرب من نصف مساحة أفغانستان، مسؤوليتها عن الهجوم.

كان هذا أحدث هجوم في سلسلة هجمات وحشية شبه يومية تنفذها طالبان ضد القوات الأمنية الأفغانية في جميع أنحاء البلاد.