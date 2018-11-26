انت الان تتابع «منتدى إفريقيا 2018».. مصر تقود تنمية القارة السمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يعد منتدى إفريقيا للاستثمار من أهم المؤتمرات الاقتصادية التى تهدف إلى إنعاش التنمية الاقتصادية فى البلدان الإفريقية، كما أن تنظيمه فى مصر يعد دليلا على دورها فى المنطقة

ينطلق منتدى "إفريقيا 2018" فى نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وينعقد المنتدى هذا العام فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، حيث يأتى المؤتمر استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه منتدى إفريقيا 2017 بشرم الشيخ العام الماضى والذي عقد تحت رعاية وبحضور الرئيس وعدد من رؤساء الدول الأفارقة. وينظم المؤتمر كل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الخارجية، والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.

ويحضر المؤتمر أكثر من 3 آلاف مشارك حتى الآن يمثلون نطاقات واسعة في مجال الأعمال من كل أنحاء إفريقيا والعالم، وأصحاب المشاريع الشباب من جميع أنحاء إفريقيا وخارجها. كما يحتشد خلال المؤتمر أهم المستثمرين في العالم، ودوائر المال والأعمال، مع عدد من زعماء الدول الإفريقية، من بينهما رؤساء دول وحكومات القارة

ويحضر المؤتمر أكثر من 3 آلاف مشارك حتى الآن يمثلون نطاقات واسعة في مجال الأعمال من كل أنحاء إفريقيا والعالم، وأصحاب المشاريع الشباب من جميع أنحاء إفريقيا وخارجها.

كما يحتشد خلال المؤتمر أهم المستثمرين في العالم، ودوائر المال والأعمال، مع عدد من زعماء الدول الإفريقية، من بينهما رؤساء دول وحكومات القارة السمراء من بلدان، إثيوبيا وغينيا وتشاد ورواندا وكوت ديفوار وجزر القمر والصومال، وموزمبيق، ونيجيريا.

ومن المقرر حضور أيضا مجموعة من الوزراء وصانعي السياسات والقادة السياسيين وكبار المسؤولين الحكوميين في إفريقيا والعالم، كما يشارك فيه مجموعة من رواد الأعمال الدوليين أصحاب الاستثمارات الحالية والمحتملة في إفريقيا، بالإضافة لممثلى مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، ومنظمة الكوميسا.

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اقتصاديون: مصر تلعب دورا محوريا في دعم الدول الإفريقية

أكد خبراء الاقتصاد أن مصر تلعب دوراً محورياً في دعم الدول الإفريقية في مجالات التحول الصناعي وبصفة خاصة مجالات التعدين وتعميق مختلف القطاعات الصناعية، فضلاً عن العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية من خلال العمل على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول الإفريقية.

ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، إن مصر تمتلك 12 قطاعا مصدراً لإفريقيا، منها 6 قطاعات تحقق معدل نمو مرتفعا، حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية عالية الجودة وبصفة خاصة في السوق الإفريقي.

وأضاف عامر أن مصر تحرص مصر على تعزيز شراكة تضامنية مع إفريقيا هدفها دفع قاطرة الاقتصاد والتنمية، وتعبئة الطاقات بغية تطوير الشراكات وجذب الاستثمارات وكسب مواقع جديدة وتنمية التبادل التجاري، والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص للتعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها مصر خصوصاً في القطاعات الإنتاجية الواعدة مثل فرص الاستثمار في منطقة قناة السويس.

من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن منتدى إفريقيا 2018، يسهم فى زيادة الاستثمارات المشتركة مع الدول الإفريقية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة معها.

واحتفظت مصر بمركزها في قائمة أفضل 10 دول للاستثمار فى عام 2019 فى قارة إفريقيا للعام الثانى على التوالى، وفقًا لتقرير صادر من "بنك راند ميرشانت".

وذكر التقرير أن مصر أكثر الدول الإفريقية جذبا للاستثمارات لأنها أكبر سوق إفريقي من حيث إجمالي الناتج المحلى، حيث تتميز بأكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





فاعليات المنتدى

ترتكز فعاليات المنتدى على العمل على تحقيق المزيد من التكامل الإقليمي والاستثماري بين دول القارة، حيث يتم تسليط الضوء على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لجذب رؤوس الأموال الجديدة إليها، وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتجارة، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والمشاريع الناشئة.

ويتضمن جدول جلسات المنتدى العديد من الملفات والأطروحات الجديدة، المتمثلة في التحول الرقمي والفرص التي يتيحها للاقتصاد الإفريقي والابتكار لعالم أفضل، وآليات ضمان المنافسة العادلة وحماية الاستثمارات البينية عبر الكوميسا، وكيفية بناء نماذج جديدة للعمل المستدام في عالم الاستثمار.

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المشاركون

يشارك فى منتدى إفريقيا 2018، أكبر الأسماء من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الإقليمية مثل عبد الصمد رابيو من نيجيريا، وأحمد هيكل من مصر، ورجل الأعمال الكيني كين نجوروجي، ومحمد الكتاني من المغرب، وكريجن وينج المستقبلي بجنوب إفريقيا وغيرها الكثير.

كما يشارك أكثر من 800 شركة ومؤسسة دولية في المنتدى، ونحو 120 متحدثا، و90 دولة و3000 مشارك، كما تعقد 50 جلسة.

أهداف المنتدى

- يعد منصة للمساعدة في تشكيل أولويات القطاع الخاص للسنة المقبلة.

- تركز جلسات المنتدى على دور المرأة لمساعدتها على تحديد الأولويات القارية في تجمع يسمى "تمكين المرأة في إفريقيا".

- يمثل المؤتمر فرصة للقاء صانعى السياسات والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من إفريقيا وكافة دول العالم لتحفيز الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية.

- تأكيد دور مصر الإفريقى من خلال استضافة هذا المنتدى، والذي يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين من فرص العمل لأبناء القارة الإفريقية.

- تشمل جلسات المنتدى انعقاد يوم لشباب رواد الأعمال الذي يوفر للشباب الصاعد في القارة فرصة مقابلة مجموعة متنوعة من المستثمرين، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم في بعض ورش العمل بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية.

- مشاركة ومناقشة واستكشاف الفرص الاستثمارية في المشروعات القابلة للتمويل، فضلاً عن الشركات التي حققت معدلات نمو مرتفعة في القطاع الخاص في إفريقيا والمشروعات الحكومية التي تتطلب الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.

- تسليط الضوء على ما يحدث في المشروعات الإقليمية واسعة النطاق، وكذلك الإصلاحات السياسية التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص الإقليمي والتجارة عبر الحدود.

- يقدم مؤتمر إفريقيا 2018 نظرة على فرص الأعمال الجديدة للصناديق والبنوك والمستثمرين الاعتباريين والمستثمرين الملاك الذين يتطلعون إلى توسيع محافظهم الاستثمارية في إفريقيا.

- تعزيز الروابط مع القارة الإفريقية وزيادة الصادرات المصرية إليها.

- جمع أصحاب المشاريع الناشئة مع الشركات الكبرى القائمة، بالإضافة إلى المستشارين، والشركات المحورية وشركات رأس المال الاستثمارى، من أجل تبادل الأفكار والآراء ودفع الأفكار لغد أفضل فى الأعمال.

- إبرام شراكة مع أكبر الحضانات وبرامج ريادة الأعمال وصناديق الاستثمار الرأسمالى.

- وضع مصر أنظمة بيئية لتعزيز لابتكار لتمكين أصحاب المشاريع الناشئة من الازدهار.

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الكوميسا

تم إنشاء الكوميسا في ديسمبر عام 1994 خلفا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت فى عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا.

وتعرف الكوميسا بأنها اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي، ويعد التجمع إحدى الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية التى تم إقرارها فى قمة أبوجا لعام 1991، ويتركز هدفها فى إلغاء كل القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الإفريقية.

ووقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا في 29 يونيو من عام 1998، وتضم الكوميسا في عضويتها كلا من مصر، والسودان، وإريتريا، وإثيوبيا، وأنجولا، وبوروندي، ورواندا، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وكينيا، ومدغشقر، ومالاوي، وموريشيوس، وناميبيا، وأوغندا، وسوازيلاند، وزامبيا، وليبيا، وسيشيل، وزيمبابوي.