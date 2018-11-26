انت الان تتابع أوكرانيا تطالب روسيا بإعادة البحارة المحتجزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٦ ص
وزارة الخارجية الأوكرانية
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن الجانب الأوكراني يطالب روسيا بإعادة بحارة سفن البحرية الأوكرانية المحتجزين بسبب خرقهم حدود الدولة الروسية إلى وطنهم. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان الخارجية الأوكرانية "تطالب أوكرانيا بتقديم مساعدة طبية عاجلة للجنود المصابين، وضمان عودتهم الآمنة على الفور إلى وطنهم، وكذلك إعادة الممتلكات العسكرية المضبوطة وتعويض الجانب الأوكراني عن الخسائر التي لحقت به"، وناشدت وزارة الخارجية الأوكرانية، حلفاءها وشركاءها لوقف روسيا من خلال تطبيق عقوبات جديدة وقوية"، وكذلك تقديم المساعدة العسكرية.
وأعلن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، احتجاز سفن البحرية الأوكرانية "بيرديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو"، التي خرقت الحدود مع روسيا الاتحادية، وتلقى 3 مصابين من القوات المسلحة الأوكرانية المساعدة الطبية، ولا يوجد تهديد على حياتهم.وصوت مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني لصالح
وصوت مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني لصالح إعلان حالة التأهب في البلاد لمدة 60 يوما، وذلك على خلفية أحداث بحر آزوف. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية أن هذه التطورات جاءت عقب اتهام موسكو لكييف بانتهاك حدودها الدولية، حيث قال مكتب إعلام إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية عبرت الحدود الدولية لروسيا، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا في المياه الإقليمية، ما دفع البحرية الروسية لإطلاق النار واحتجاز السفن الأوكرانية.
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