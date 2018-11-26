أسعار الدولار والعملات اليوم الإثنين 26 نوفمبر 2018

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٣ ص
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 17.86 جنيه، ونحو 17.95 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى. وبلغ أقل سعر للدولار فى كل من البنك الأهلى المصرى مسجلًا نحو 17.88 جنيه للبيع، و17.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.89 جنيه للبيع، و17.79 جنيه للشراء. وبلغ أعلى سعر للدولار فى كل من البنك الأهلى الكويتى، وبنك مصر إيران نحو مسجلا 17.98 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار فى كل من البنك المصرى الخليجى، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار فى كل من البنك العقارى المصرى ومصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء. اقرأ أيضا: بعد تحذير «بلومبرج».. هل يتراجع الدولار
وسجل سعر الدولار فى كل من البنك المصرى الخليجى، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار فى كل من البنك العقارى المصرى ومصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء.
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وسجل سعر الدولار فى كل من البنك التجارى الدولى، وبنك الكويت الوطنى، وبنك القاهرة، والبنك الأهلى اليونانى، وبنك الأسكندرية، وبنك التعمير والإسكان نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.86 جنيه للشراء.
وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى فقد سجل سعر اليورو الأوروبى نحو 20.53 جنيه للبيع و20.36 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترلينى نحو 23.02 جنيه للبيع، و22.89 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسرى نحو 18.01 جنيه للبيع و17.90 جنيه للشراء.
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