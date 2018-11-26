«سعاد الخولي وعيسى حياتو» أبرز محطات قطار المحاكمات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - جنايات القاهرة تنظر جلسة محاكمة سعاد الخولي.. كما تباشر المحكمة العسكرية محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد وسط إجراءات أمنية مشددة

تشهد أروقة المحاكم بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم، عددا من القضايا الهامة تحظى باهتمام الرأي العام، ولعل أبرز المحطات التي سيمر بها قطار محاكمات اليوم نظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية السابق المتهمة بتلقي رشوة، ومحاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، بالإضافة إلى الحكم على عيسى حياتو بتهمة الممارسة الاحتكارية. البداية من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إذ تنظر محاكمة سعاد الخولي و6 متهمين آخرين؛ لاتهامهم بتلقي رشاوى مالية لأداء موظف عمومي عملا من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي.

وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، سعاد الخولي وباقي المتهمين إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة. وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولي طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات

وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، سعاد الخولي وباقي المتهمين إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة. وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولي طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وذلك مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية. محاولة اغتيال النائب العام المساعد محاولة اغتيال النائب العام المساعد تباشر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية. ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش. الحكم على عيسى حياتو الحكم على عيسى حياتو تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها على عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم السابق، وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، في اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية. وكانت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتهمت في بلاغ رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم السابق بمخالفة المادة "8" فقرات "أ"و"ب" و"د" من قانون "5" حماية المنافسة وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حيث أسنده لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه، وذلك لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028. ثأر أوسيم ثأر أوسيم كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات إعادة محاكمة 7 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"ثأر أوسيم" بمحافظة الجيزة؛ لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية". وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي. كانت محكمة النقض، في وقت سابق، قد ألغت حكم محكمة جنايات الجيزة، الصادر بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقا لـ7 متهمًا وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفى وماضى شوقى ومجدى شوقى. وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية مما أسفر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم"، كما شرعوا لذات الغرض فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.

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